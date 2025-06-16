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23:49, 16 июня 2025Россия

Военный эксперт спрогнозировал переломный момент СВО

Военный эксперт Клинцевич: Перелом для режима Зеленского наступит в конце 2025
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Stringer / Reuters

Украина продолжит терять территории с той же скоростью, с которой это происходит сейчас, а, вероятнее всего, еще и с нарастающим темпом. Такое мнение выразил военный эксперт, глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в беседе с «МК».

«Я думаю, что если сохранятся те тенденции, которые мы видим сейчас, то перелом для режима [президента Украины Владимира] Зеленского наступит в конце 2025 года. Именно к этому периоду истекут запасы ранее переданных американских вооружений, которые, как тоненькие ручейки, продолжают еще идти на Украину в рамках контрактов, которые были подписаны еще командой [бывшего главы США Джо] Байдена», — спрогнозировал он.

По словам эксперта, американскому лидеру Дональду Трампу достаточно сложно их остановить, поскольку это повлечет судебные трения, и по этой причине он пока их не тормозит. Однако во второй половине 2025 года Киев начнет испытывать голод вооружений, и именно этот момент и станет переломным, отметил Клинцевич.

Ранее британская газета The Telegraph сообщила, что Украине придется искать другие пути пополнения запаса вооружений из-за того, что Вашингтон намерен сократить военные поставки Киеву.

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