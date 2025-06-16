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18:58, 16 июня 2025Забота о себе

Врач назвала губящую микрофлору человека еду

Аллерголог-иммунолог Жоголева: Поврежденная микрофлора провоцирует набор веса
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jonathan Borba / Unsplash

Здоровую микрофлору человека губят фастфуд, бесконтрольное применение антибиотиков и другие спутники жизни современных людей. Об этом в беседе с KP.RU предупредила врач аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Ольга Жоголева.

По словам эксперта, поврежденная микрофлора может нанести удар по иммунной системе. Из-за этого могут появиться аллергические реакции и другие проблемы.

«Мощный всплеск аллергических заболеваний, которыми сегодня страдает до 40 процентов жителей Земли, связывают в первую очередь с последствиями ударов по микрофлоре», — говорится в публикации.

Кроме того, как выяснили ученые, нарушение баланса микрофлоры может стать причиной пристрастия к алкоголю. Также поврежденная микрофлора может спровоцировать набор лишнего веса.

Ранее россиянам назвали необходимое для здоровья количество белка в сутки. По словам врача Вероники Неудахиной, в среднем взрослому человеку надо ежедневно употреблять примерно 0,8-1,2 грамма белка на килограмм веса. Больше всего белка, по ее словам, содержится в продуктах животного происхождения.

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