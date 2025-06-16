ВСУ оттянули часть уцелевшей в ДНР группировки в один населенный пункт

ТАСС: ВСУ отвели часть уцелевшей группировки в село Воскресенка в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отвели часть уцелевшей в районе села Комар группировки в Воскресенку на границе с Днепропетровской областью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Противник оттянул в Воскресенку уцелевших солдат», — рассказал собеседник агентства, добавив, что таких бойцов осталось немного.

13 июня Минобороны сообщило, что Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль населенные пункты Яблоновка в Сумской области и Коптево, Заря, Петровское, Алексеевка и Комар на территории ДНР.