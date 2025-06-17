Двое мужчин получили условный срок за избиение подростков и показ им ягодиц

В Петербурге мужчину приговорили к трем годам условно за нападение на подростков

В Петербурге мужчину приговорили к трем годам условно за нападение на подростков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Как установил суд 23 сентября 2024 года двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения вступили в словесный конфликт с двумя несовершеннолетними во дворе жилого дома. После чего они схватили и избили одного из подростков, а за вторым гнались и угрожали расправой.

После чего один из нападавших с целью еще больше унизить молодых людей, повернулся к ним спиной, снял штаны и показал ягодицы. Затем развернулся и показал половые органы все это сопровождалось оскорбительными выкриками.

В суде обвиняемые вину признали. Суд исключил из их дела статью 135 («Развратные действия») УК РФ и приговорил к 2,5 и 3 годам условно с испытательным сроком на 3 года.

Ранее сообщалось, что российского бойца ММА подвели под уголовную статью после его жесткого спарринга на улице.