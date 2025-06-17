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19:29, 17 июня 2025Мир

Мерц высказался о возможности участия США в израильской операции против Ирана

Мерц: США могут принять участие в военной операции Израиля против Ирана
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

США могут принять участие в военной операции Израиля против Ирана в случае, если Тегеран не вернется к переговорам. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает Politico.

«Мы это обсуждали. Все зависит от того, готов ли иранский режим вернуться за стол переговоров. Если нет — возможны дальнейшие действия», — сказал политик.

При этом канцлер ФРГ отметил, что окончательное решение еще не было принято.

Ранее Мерц заявил, что Израиль «сделал грязную работу» и проявил мужество, ударив по Ирану. По словам Мерца, иранские власти «распространяли разрушения по всему миру», а нападение палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года «было бы невозможным» без помощи Тегерана.

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