Мерц высказался о возможности участия США в израильской операции против Ирана

Мерц: США могут принять участие в военной операции Израиля против Ирана

США могут принять участие в военной операции Израиля против Ирана в случае, если Тегеран не вернется к переговорам. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает Politico.

«Мы это обсуждали. Все зависит от того, готов ли иранский режим вернуться за стол переговоров. Если нет — возможны дальнейшие действия», — сказал политик.

При этом канцлер ФРГ отметил, что окончательное решение еще не было принято.

Ранее Мерц заявил, что Израиль «сделал грязную работу» и проявил мужество, ударив по Ирану. По словам Мерца, иранские власти «распространяли разрушения по всему миру», а нападение палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года «было бы невозможным» без помощи Тегерана.