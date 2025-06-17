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16:51, 17 июня 2025Бывший СССР

На Украине объяснили последствия конфликта на Ближнем Востоке для Киева

«Страна.ua»: Конфликт Израиля и Ирана может негативно сказаться на Киеве
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Iranian Red Crescent Society / Reuters

В двух из трех основных сценариев развития конфликта Израиля и Ирана его последствия могут негативно сказаться на Киеве. Последствия напряженности на Ближнем Востоке для Украины объяснило в Telegram издание «Страна.ua».

В случае, если конфликт двух стран затянется надолго, это приведет к резкому повышению цен на нефть и росту бюджетных доходов России. С другой стороны, конфликт может быстро завершиться при посредничестве российского президента Владимира Путина, что повысит международную роль Москвы.

В издании отметили, что в случае быстрого разгрома Ирана Киевом Украина может попытаться убедить США в необходимости стремительных действий, однако этому в любом случае помешает ядерное оружие России.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» и нанес удар по ядерным объектам Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Причиной атаки израильские власти назвали разработку Тегераном ядерного оружия.

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