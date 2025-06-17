Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
20:41, 17 июня 2025Культура

Пригожин поделился состоянием живущей в Израиле матери

Иосиф Пригожин: Хотел забрать маму из Израиля после бомбежек, но она отказалась
Андрей Шеньшаков

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин сообщил, как себя чувствует его мама, живущая в Израиле. Об этом он рассказал порталу «Абзац».

По словам Пригожина, Динара Якубовна не хочет переезжать из родной страны, несмотря на бомбардировки со стороны Ирана.

«Мама философски относится, говорит, что бомбят, но у нее все в порядке. Она там живет уже 35 лет, привыкла к сиренам. Я хотел ее забрать, но она отказалась, попросила ее не трогать. У сестер и братьев тоже все в порядке», — поделился Иосиф.

Продюсер также признался, что происходящие на Ближнем Востоке события вызвали у него шок.

Ранее стало известно, что уехавший из России актер рассказал о жизни в бомбоубежище в Израиле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран нанес удары по авиабазам Израиля

    Бывшую жену Путина внесли в санкционные списки

    В США сообщили о проведении Трампом экстренного совещания в Белом доме

    Пожар в одном из медийных центров Тегерана попал на видео

    «Неужели я проведу 40 лет, сидя перед монитором?» Молодежи больше не нужна карьера и миллионы. Что они больше всего ценят теперь?

    На западе Тегерана раздались взрывы

    Губерниев назвал зачинщика кампании против совмещения Карпиным постов в сборной и «Динамо»

    Убийцу из зловещей секты Чарльза Мэнсона могут выпустить на волю. За что она провела в тюрьме 54 года?

    Археологи обнаружили корабль легендарного капитана Кука

    В России заподозрили формирование экономики стагнации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости