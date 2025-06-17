Пригожин поделился состоянием живущей в Израиле матери

Иосиф Пригожин: Хотел забрать маму из Израиля после бомбежек, но она отказалась

Продюсер Иосиф Пригожин сообщил, как себя чувствует его мама, живущая в Израиле. Об этом он рассказал порталу «Абзац».

По словам Пригожина, Динара Якубовна не хочет переезжать из родной страны, несмотря на бомбардировки со стороны Ирана.

«Мама философски относится, говорит, что бомбят, но у нее все в порядке. Она там живет уже 35 лет, привыкла к сиренам. Я хотел ее забрать, но она отказалась, попросила ее не трогать. У сестер и братьев тоже все в порядке», — поделился Иосиф.

Продюсер также признался, что происходящие на Ближнем Востоке события вызвали у него шок.

Ранее стало известно, что уехавший из России актер рассказал о жизни в бомбоубежище в Израиле.