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16:45, 17 июня 2025Экономика

Путин высказался об уходе Boeing из России

Путин: Корпорация Boeing понесла ущерб, покинув российский рынок
Кирилл Луцюк

Фото: Ian Dewar Photography / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Boeing понесла ущерб, когда покинула Россию. Это предположил президент РФ Владимир Путин в беседе с руководителем Ростеха Сергеем Чемезовым. Главу государства процитировало ТАСС.

В ходе встречи президент задал вопрос о состоянии титанового производства Ростеха. Чемезов рассказал о не совсем полной загруженности соответствующего предприятия.

«Поскольку американцы ушли, наше совместное предприятие с Boeing, к сожалению, заморожено, поэтому объемы уменьшились», — констатировал он.

Он согласился с мнением Путина о том, что американский авиапроизводитель понес ущерб, уйдя из РФ, и добавил, что до этого Ростех вместе с Boeing создали пять суперсовременных сплавов.

«Но интеллектуальной собственностью мы владеем 50 на 50», — подчеркнул Чемезов.

Ранее представители компании Boeing сообщали о потере китайского рынка вследствие торговой войны, развязанной президентом США Дональдом Трампом. Теперь корпорации приходится искать новые рынки сбыта для своей продукции. Тем временем Китай собрался приобрести до 500 самолетов у главного конкурента американцев — европейской компании Airbus.

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