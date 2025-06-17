Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
00:27, 18 июня 2025Экономика

Россиянам назвали грозящие штрафами нарушения при ремонте

Строитель Орехов: За самовольный перенос радиатора грозит штраф до 2,5 тыс руб.
Виктория Клабукова

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Ряд ремонтных работ в квартире может закончиться штрафом для хозяина. Когда преображение жилплощади выходит за рамки закона, порталу «МОЕ! Курск» объяснил гендиректор строительной компании Алексей Орехов.

Штраф грозит в случае, если изменения признают самовольной перепланировкой. Таковыми, в частности, могут посчитать снос перегородок на балконе или установку стеклопакетов. За подобный ремонт без разрешения властей могут наложить штраф в размере 2--2,5 тысяч рублей. Помимо него, квартировладельцу придется восстановить прежний вид жилья. Отказ может повлечь за собой судебные разбирательства и даже продажу квартиры для погашения долгов.

Серьезными финансовыми последствиями может обернуться и перенос радиаторов. Замена батареи сама по себе считается вмешательством в отопительную систему дома, поэтому без согласования переставлять радиатор или использовать вместо него нестандартное оборудования незаконно. За это предусматривается штраф в размере до 2,5 тысячи рублей.

Особую опасность представляет самостоятельная установка газового оборудования. Это дело стоит доверить специализированной компании. В противном случае штраф может составить от 5 до 10 тысяч рублей. Если же обновление газовой плиты или колонки приведет к аварии, сумма штрафа вырастет до 150 тысяч рублей. Схлопотать штраф можно и за подключение к инженерным сетям без договора с поставщиком. Данное нарушение оценивается в 10-15 тысяч рублей.

Самовольная перепланировка может закончиться и конфискацией жилья. Решение обратить постройку в собственность муниципалитета принимается редко, к примеру, при невозможности безопасно ее снести.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран подготовил ракеты для ударов по базам США

    Макгрегор избил посетителя ночного клуба на Ибице

    Ученые зафиксировали странные радиосигналы под Антарктидой

    Разработан способ полного устранения рака поджелудочной

    Россиянам назвали грозящие штрафами нарушения при ремонте

    Макрон заявил о беспрецедентных санкциях Евросоюза в отношении России

    В Иране предупредили о запоминающемся для всего мира сюрпризе

    Стало известно об ожидающемся заявлении Трампа

    Глава ОАЭ обсудил с президентом Ирана нападения Израиля

    Названо условие для снижения цен на жилье в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости