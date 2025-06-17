Россиянам назвали грозящие штрафами нарушения при ремонте

Строитель Орехов: За самовольный перенос радиатора грозит штраф до 2,5 тыс руб.

Ряд ремонтных работ в квартире может закончиться штрафом для хозяина. Когда преображение жилплощади выходит за рамки закона, порталу «МОЕ! Курск» объяснил гендиректор строительной компании Алексей Орехов.

Штраф грозит в случае, если изменения признают самовольной перепланировкой. Таковыми, в частности, могут посчитать снос перегородок на балконе или установку стеклопакетов. За подобный ремонт без разрешения властей могут наложить штраф в размере 2--2,5 тысяч рублей. Помимо него, квартировладельцу придется восстановить прежний вид жилья. Отказ может повлечь за собой судебные разбирательства и даже продажу квартиры для погашения долгов.

Серьезными финансовыми последствиями может обернуться и перенос радиаторов. Замена батареи сама по себе считается вмешательством в отопительную систему дома, поэтому без согласования переставлять радиатор или использовать вместо него нестандартное оборудования незаконно. За это предусматривается штраф в размере до 2,5 тысячи рублей.

Особую опасность представляет самостоятельная установка газового оборудования. Это дело стоит доверить специализированной компании. В противном случае штраф может составить от 5 до 10 тысяч рублей. Если же обновление газовой плиты или колонки приведет к аварии, сумма штрафа вырастет до 150 тысяч рублей. Схлопотать штраф можно и за подключение к инженерным сетям без договора с поставщиком. Данное нарушение оценивается в 10-15 тысяч рублей.

Самовольная перепланировка может закончиться и конфискацией жилья. Решение обратить постройку в собственность муниципалитета принимается редко, к примеру, при невозможности безопасно ее снести.