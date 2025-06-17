Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:55, 17 июня 2025Мир

Роль Путина в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке оценили

Политолог Вадих: Путин может повлиять на решение ирано-израильского конфликта
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин, пользуясь большим авторитетом на Дальнем Востоке, мог бы оказать существенное влияние на решение ирано-израильского конфликта. Такое мнение высказал в разговоре с РИА Новости профессор политологии и международных отношений Университета Гельмы в Алжире Махлуф Вадих.

«Учитывая, что у него есть личные отношения со многими лицами, принимающими решения в регионе, он может сыграть активную роль в деэскалации недавнего вооруженного конфликта», — считает политолог.

Вадих обратил внимание, что отношения России со странами Ближнего Востока имеют глубокие корни, что особенно проявилось при президентстве Путина.

«Элемент доверия между Ираном и США необходимо возродить, вовлекая страны в переговоры под руководством России», — предложил эксперт. Он добавил, что для урегулирования ситуации между Ираном и Израилем требуется надежная сторона-гарант, в роли которой может выступить Москва.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран нанес удары по авиабазам Израиля

    В Иране перестали работать банкоматы

    Роль Путина в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке оценили

    В Германии прокомментировали досрочный отъезд Трампа с саммита G7

    Макрон выступил против смены власти в Иране

    В Иране опровергли сообщения об убийстве экс-президента страны

    Бывшую жену Путина внесли в санкционные списки

    В США сообщили о проведении Трампом экстренного совещания в Белом доме

    Пожар в одном из медийных центров Тегерана попал на видео

    «Неужели я проведу 40 лет, сидя перед монитором?» Молодежи больше не нужна карьера и миллионы. Что они больше всего ценят теперь?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости