РИА: Улицы Тель-Авива опустели из-за атак Ирана

Улицы Тель-Авива опустели из-за атак Ирана, однако паники среди населения не наблюдается. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, улицы города выглядят опустевшими. Кроме того, в Тель-Авиве закрыты госучреждения, больницы работают в особом режиме, а также внесены изменения в график общественного транспорта. Власти также ввели ограничения на трудовую и образовательную деятельность и запрет на массовые собрания.

При этом в публикации отмечается, что паники среди населения Тель-Авива не наблюдается. Продуктовые магазины города продолжают работать в обычном режиме, жители не испытывают нехватки каких-либо продуктов.

Ранее иранское агентство Fars сообщило, что в результате ударов Тель-Авив якобы оказался парализован.