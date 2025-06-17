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16:22, 17 июня 2025Мир

Улицы Тель-Авива опустели

РИА: Улицы Тель-Авива опустели из-за атак Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Улицы Тель-Авива опустели из-за атак Ирана, однако паники среди населения не наблюдается. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, улицы города выглядят опустевшими. Кроме того, в Тель-Авиве закрыты госучреждения, больницы работают в особом режиме, а также внесены изменения в график общественного транспорта. Власти также ввели ограничения на трудовую и образовательную деятельность и запрет на массовые собрания.

При этом в публикации отмечается, что паники среди населения Тель-Авива не наблюдается. Продуктовые магазины города продолжают работать в обычном режиме, жители не испытывают нехватки каких-либо продуктов.

Ранее иранское агентство Fars сообщило, что в результате ударов Тель-Авив якобы оказался парализован.

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