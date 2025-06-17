Увиденное в ноутбуке старшей сестры повергло парня в смятение

Пользователь Reddit с ником Shockinglyspecial признался, что случайно посмотрел историю посещений в браузере своей старшей сестры, с которой они некоторое время назад делили один ноутбук. Увиденное повергло его в смятение.

Парень рассказал, что никогда не влезал в жизнь сестры и не собирался делать этого. Однако ему нужно было просмотреть сохраненные пароли, чтобы найти нужный ему логин, после чего он из любопытства посмотрел и историю посещенных ею сайтов.

«Среди случайных коротких видео на YouTube и плейлистов в Spotify что-то привлекло мое внимание. Это были "рак ануса" и "выпадение задницы". И это не были случайные единичные запросы, нет, она просматривала эти страницы по несколько раз, в разные дни, все время изучала изображения», написал встревоженный брат.

Он отметил, что сестра никогда не жаловалась ему на медицинские проблемы, хотя отношения с ней назвал крайне близкими. В связи с этим он допустил, что на самом деле сестра ничем не болеет, а ей просто нравится смотреть такие фото. Он признался, что теперь не знает, как смотреть в глаза женщине, когда она вернется с работы.

Другие пользователи практически единодушно согласились, что скорее всего у его сестры есть геморрой. После этого они принялись обсуждать, как это заболевание протекало у них, и делиться проверенными способами смягчения симптомов — от конкретных медикаментов до тонкостей оперативного вмешательства.

Ранее стало известно, что привычка брать с собой телефон в туалет может повышать риск развития геморроя. Согласно проведенному исследованию, использование смартфона во время дефекации связано с повышением вероятности этого состояния на 46 процентов.