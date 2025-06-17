В ЛНР рассказали о попытках ВСУ удержаться на стратегически важных позициях

Марочко: ВСУ пытаются удержать позиции на стратегических высотах возле Липового

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются удержать позиции на стратегических высотах возле Липового на лиманском направлении в ДНР. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«Для стабилизации обстановки и замедления продвижения наших войск украинское командование наращивает силы и средства на своих позициях», — рассказал военный эксперт.

Марочко рассказал о попытках ВСУ закрепиться на важных высотах юго-западнее Липового и в районе населенного пункта Зеленая Долина, расположенного к северу от подконтрольного Киеву Лимана в ДНР. При этом подполковник НМ ЛНР в отставке отметил продвижение Вооруженных сил России на лиманском направлении, а также удары по украинским укреплениям.

Ранее Марочко раскрыл детали продвижения ВС России на купянском направлении в Харьковской области. По его словам, обстановка на линии боевого соприкосновения остается стабильно напряженной.