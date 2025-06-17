Женщинам назвали шесть причин целлюлита

Врач Бельтран связала появление целлюлита у женщин с гормональным сбоем

Врач Беатрис Бельтран заявила, что целлюлит является одной из главных эстетических проблем женщин. Шесть причин его появления она назвала в беседе с изданием 20minutos.

Как отметила Бельтран, с целлюлитом на протяжении жизни сталкиваются 80-90 процентов женщин. Так, он может возникнуть, когда в определенном возрасте происходит гормональный сбой, пояснила медик.

Кроме того, по словам специалистки, женщины имеют более слабые коллагеновые волокна, нежели мужчины. Еще одним важным фактором является генетическая предрасположенность. Бельтран также связала появление целлюлита с ожирением, плохим кровообращением и малоподвижным образом жизни.

Ранее химик Мишель Вонг развеяла главный миф о лечении целлюлита. По ее словам, косметические средства не помогут устранить данную проблему.