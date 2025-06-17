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18:28, 17 июня 2025Забота о себе

Женщинам назвали шесть причин целлюлита

Врач Бельтран связала появление целлюлита у женщин с гормональным сбоем
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: dimid_86 / Shutterstock / Fotodom

Врач Беатрис Бельтран заявила, что целлюлит является одной из главных эстетических проблем женщин. Шесть причин его появления она назвала в беседе с изданием 20minutos.

Как отметила Бельтран, с целлюлитом на протяжении жизни сталкиваются 80-90 процентов женщин. Так, он может возникнуть, когда в определенном возрасте происходит гормональный сбой, пояснила медик.

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Кроме того, по словам специалистки, женщины имеют более слабые коллагеновые волокна, нежели мужчины. Еще одним важным фактором является генетическая предрасположенность. Бельтран также связала появление целлюлита с ожирением, плохим кровообращением и малоподвижным образом жизни.

Ранее химик Мишель Вонг развеяла главный миф о лечении целлюлита. По ее словам, косметические средства не помогут устранить данную проблему.

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