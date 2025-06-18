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00:10, 18 июня 2025Россия

18 июня: какой праздник отмечают в России и мире

Юлия Анасян
Юлия Анасян (редактор)

Фото: Willian Justen de Vasconcellos / Unsplash

18 июня в России отмечают День службы военных сообщений Вооруженных сил. В мире в этот день празднуют День гордости аутистов и День недалекого будущего. Православные 18 июня чтут память мученика Дорофея Тирского. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках этого дня — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День службы военных сообщений Вооруженных сил России

Праздник был утвержден указом президента России Владимиром Путиным в 2017 году.
В настоящее время Служба организовывает воинские перевозки и представляет российское оборонное ведомство на железных дорогах, а также на морском, речном и автомобильном транспорте.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

По традиции военным связистам в этот день вручают почетные знаки и медали за достижения в службе. Также проводятся круглые столы и семинары, где обсуждаются вопросы дальнейшего развития этой профессии.

Праздники в мире

Международный день пикника

Ежегодно 18 июня отмечается Международный день пикника. Истоки этого события доподлинно неизвестны, однако это не отменяет популярность праздника во многих странах мира. Чтобы присоединиться к торжеству, достаточно выйти на природу с семьей или друзьями, устроить пикник с сэндвичами, напитками и фруктами и просто наслаждаться отдыхом на свежем воздухе.

День гордости аутистов

День гордости аутистов впервые был отмечен в 2005 году, после чего стал ежегодным глобальным событием для всего мира. Мероприятие было создано с целью рассказать обычным людям, что аутисты — уникальные личности, не нуждающиеся в лечении и имеющие права жить счастливой и полноценной жизнью.

Фото: Jose Cabezas / Reuters

Какие еще праздники отмечают в мире 18 июня

  • Международный день суши;
  • День недалекого будущего;
  • Международный день паники;
  • Мeждунapoдный дeнь бopьбы c языкoм нeнaвиcти.

Какой церковный праздник 18 июня

День памяти священномученика Дорофея Тирского

Фото: Public domain / Wikipedia

Святой Дорофей был епископом в Тире Финикийском, где успел обратить в христианскую веру множество язычников. Когда же на христиан начались гонения, святителю было уже более ста лет, и он отправился из Тира в Мизийский город Уд, где и закончился его земной путь. Епископа схватили придворные императора и за отказ поклонится идолам подвергли пыткам, после которых он отошел к Богу.

День памяти преподобного Феодора Иорданского

Еще в молодости преподобный Феодор стал монахом и ушел в Иорданскую пустыню, где вел жизнь отшельника. По преданию, святой получил от Бога дар чудотворения. Так, однажды, плывя на корабле в Константинополь, преподобный попросил у Господа сделать морскую воду пресной для утоления жажды его спутников, и тотчас произошло чудо — люди смогли испить чистой несоленой воды.

Какие еще церковные праздники отмечают 18 июня

  • День памяти преподобного Анувия;
  • День памяти преподобного Дорофея Палестинского;
  • День памяти благоверного князя Феодора Новгородского;
  • День памяти блаженного митрополита Киевского и всея Руси Константина.

Приметы на 18 июня

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

  • В облачный день яркий закат — к затяжному ненастью;
  • Ветер с севера — к солнечному дню;
  • Сильный запах травы — к скорому дождю;
  • Туман над водой — к богатому урожаю грибов.

Кто родился 18 июня

Пол Маккартни (83 года)

Пол Маккартни — британский музыкант. Является одним из основателей группы The Beatles, которая к середине 1960-х приобрела мировую популярность. Маккартни является обладателем «Оскара», «Золотого глобуса» и 27 премий «Грэмми». Он также включен в «Зал славы рок-н-ролла». В 1997 году королева Елизавета II посвятила исполнителя в рыцари Британской империи.

Юрий Соломин (1935-2024)

Юрий Соломин — народный артист СССР и бывший художественный руководитель Государственного академического Малого театра России. В качестве актера дебютировал в киноленте «Инспектор уголовного розыска» и многосерийном фильме «ТАСС уполномочен заявить…»

Фото: Vyacheslav Panov / Globallookpress.com

Кто еще родился 18 июня

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