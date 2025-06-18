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15:33, 18 июня 2025Экономика

«Авито» запустил кафе для предпринимателей на ПМЭФ

«Авито» открыл бизнес-кафе для МСП на ПМЭФ
Алена Шаповалова
Алена Шаповалова (Сотрудник отдела «‎Бизнес»)
ЦиклПМЭФ-2025

Фото: пресс-служба «Авито»

На Петербургском международном экономическом форуме «Авито» представил кафе «Авито Бизнес 360». С 18 по 21 июня в нем проводят дискуссии о бизнес-трендах, трансграничной торговле и использовании ИИ. Проект объединяет более 70 млн коммерческих предложений и 450 тыс. поставщиков на платформе.

«По последним данным, численность занятых в секторе МСП составила почти 29,5 млн человек, или 39% от общего числа работающего населения страны. Малого и среднего бизнеса в России становится все больше, это настоящий драйвер экономики страны. Но при этом малый и средний бизнес сейчас перегружен, почти 70% его представителей работают свыше 60 часов в неделю, поэтому время — самый ценный ресурс для бизнеса. И чтобы представителям малого и среднего бизнеса было проще вести дела каждый день, мы разработали удобное и мультифункционное пространство — “Авито Бизнес 360”. Оно помогает ощутимо экономить ресурсы и закрывать бизнес-задачи за счет того, что все нужное для b2b-сегмента собрано в одном пространстве, — комментирует директор бизнес-направления «Авито Бизнес 360» Илья Дудковский.

Кафе построено с использованием инновационных материалов: алюминиевых ферм для сценических конструкций, 1200 секций LED-экранов и 580 кг переработанной древесины. Все партнеры проекта, включая поставщиков кофе Most Coffee Roasters, чая от Art of Tea, напитков от ЭКОНАД и Lapochka, батончиков Biotok и мебели от Eburetбыли найдены через платформу «Авито Бизнес 360».

В программе кафе — серия паблик-токов: о старте бизнеса, женском предпринимательстве и ключевых рыночных трендах. 21 июня пройдет мастер-класс для студентов по ведению бизнеса на платформе. Ожидается, что к осени ежедневная аудитория «Авито Бизнес 360» превысит 400 тыс. посещений.

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