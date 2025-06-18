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18:00, 18 июня 2025Силовые структуры

Генерал МВД России рассказал о нюансах борьбы с промышляющими в мессенджерах мошенниками

Генерал-майор Немов: МВД РФ изъяло из незаконного оборота 1,5 млн sim-карт
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Asterfolio / Unsplash

Полицейские изъяли из незаконного оборота 1,5 миллиона sim-карт и 1,5 тысячи sim-боксов в рамках борьбы с телефонным мошенничеством. Об этом сообщил генерал-майор полиции Филипп Немов, возглавляющий управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, на Петербургском международном экономическом форуме, передает ТАСС.

По его словам, мошенники связываются с гражданами через виртуальную автоматическую телефонную станцию и в мессенджерах. «И тема, связанная с приземлением трафика, — это sim-боксы и sim-банки», — рассказал он. Именно из этих технических устройств полицейские изымают sim-карты, используемые мошенническими кол-центрами для обмана граждан и хищения у них денежных средств.

Немов отметил, что МВД проводит массу мероприятий, направленных на противодействие преступникам, пресекая возможности их общения с россиянами.

Ранее сообщалось, что 52 процента россиян рассматривают биометрию как основной способ защиты от мошенничества.

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