Генерал МВД России рассказал о нюансах борьбы с промышляющими в мессенджерах мошенниками

Генерал-майор Немов: МВД РФ изъяло из незаконного оборота 1,5 млн sim-карт

Полицейские изъяли из незаконного оборота 1,5 миллиона sim-карт и 1,5 тысячи sim-боксов в рамках борьбы с телефонным мошенничеством. Об этом сообщил генерал-майор полиции Филипп Немов, возглавляющий управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, на Петербургском международном экономическом форуме, передает ТАСС.

По его словам, мошенники связываются с гражданами через виртуальную автоматическую телефонную станцию и в мессенджерах. «И тема, связанная с приземлением трафика, — это sim-боксы и sim-банки», — рассказал он. Именно из этих технических устройств полицейские изымают sim-карты, используемые мошенническими кол-центрами для обмана граждан и хищения у них денежных средств.

Немов отметил, что МВД проводит массу мероприятий, направленных на противодействие преступникам, пресекая возможности их общения с россиянами.

Ранее сообщалось, что 52 процента россиян рассматривают биометрию как основной способ защиты от мошенничества.