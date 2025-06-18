Эффективность запрета на продажу жилья за наличные оценили

Риелтор Чурилов: Безналичные расчеты при покупке жилья не закроют все лазейки

Введение запрета на покупку жилья за наличные повысит прозрачность сделок, но не сможет лишить участников рынка всех лазеек. Эффективность нового закона в разговоре с агентством РИАМО оценил руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов.

Мера прежде всего призвана «обелить» рынок, сократив объем теневых сделок и увеличив налоговые поступления в бюджет страны. В частности, крайне популярны сделки с занижением стоимости в договорах, позволяющие обеим его сторонам экономить на налогах.

Есть и обратная схема с завышением стоимости объекта. Она нередко используется в сделках с привлечением заемных средств, когда покупателю не хватает средств для оплаты первоначального взноса по ипотеке. Надбавку участники договора якобы передают друг другу по расписке, благодаря чему банк соглашается выдать в кредит сумму, равную реальной стоимости квартиры.

Однако закон навряд ли сможет устранить все уловки, которыми пользуются при покупке жилплощади. «При полном переходе на безналичные расчеты реализация данных схем уже будет весьма проблематична, но маловероятно, что данный законопроект способен полностью сделать рынок прозрачным и искоренит ухищрения», — полагает эксперт. Одной из таких лазеек являются договоры на неотделимые улучшения. Они не требуют регистрации позволяют переводить деньги безналичные формы расчетов (например, аккредитив) и занижать реальную стоимость лота. Если схема вскроется, участникам сделки грозит как минимум доначисление налогов, а как максимум — уголовная ответственность. «Окончательный эффект будет зависеть от того, насколько жестко государство будет пресекать обходные схемы и какие дополнительные меры регулирования последуют», — заключил Чурилов.

Ранее 17 июня сообщалось, что Генпрокуратура поддержала идею запрета на сделки с недвижимостью за наличные. Таким образом собираются бороться с мошенниками. Кроме того, в ведомстве предложили ввести обязательное нотариальное заверение сделок по продаже жилья для лиц старше 65 лет.