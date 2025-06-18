Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:54, 18 июня 2025Силовые структуры

Раскрыты страшные подробности о найденном в колодце российском пенсионере

В Приморском крае правоохранители задержали мужчину за убийство пенсионера
Варвара Митина (редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Приморском крае правоохранители задержали 48-летнего местного жителя, который жестоко расправился с 79-летним мужчиной и сбросил его в колодец. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Подозреваемого арестовали. Он подробно рассказал о преступлении и показал механизм своих действий.

По версии следствия, в начале июня между потерпевшим и подозреваемым возник конфликт, во время которого фигурант взял нож и топор и избил ими пожилого мужчину. Скрывая следы преступления, он сбросил пенсионера в колодец. Однако потерпевшего все равно обнаружили, а потом вышли на след подозреваемого.

Следователи выяснили, что задержанный также напал на местную жительницу, которую жестоко избил и похитил имущество.

Ранее в Севастополе мужчина перерезал горло женщине, которая шла по улице с ребенком.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль сообщил о последствиях ударов Ирана

    «Роскосмос» подвинул сроки разработки «Ангары-А5В»

    «АвтоВАЗ» презентовал новую Lada Aura для такси

    В столице Киргизии произошел блэкаут

    На ПМЭФ показали наградной лист отца Путина и сведения о ранении под Ленинградом

    Оставившего записку отцу российского семиклассника нашли под окнами дома

    Apple оштрафовали в России

    Появилось общее фото Валиевой и Нестерова с отдыха в Италии

    В закупку на 414 тысяч рублей для депутатов Думы попали книги о русофобии и ядерных бомбах

    Минобороны показало гниющие под открытым небом тела солдат ВСУ в Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости