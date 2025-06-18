Раскрыты страшные подробности о найденном в колодце российском пенсионере

В Приморском крае правоохранители задержали мужчину за убийство пенсионера

В Приморском крае правоохранители задержали 48-летнего местного жителя, который жестоко расправился с 79-летним мужчиной и сбросил его в колодец. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Подозреваемого арестовали. Он подробно рассказал о преступлении и показал механизм своих действий.

По версии следствия, в начале июня между потерпевшим и подозреваемым возник конфликт, во время которого фигурант взял нож и топор и избил ими пожилого мужчину. Скрывая следы преступления, он сбросил пенсионера в колодец. Однако потерпевшего все равно обнаружили, а потом вышли на след подозреваемого.

Следователи выяснили, что задержанный также напал на местную жительницу, которую жестоко избил и похитил имущество.

Ранее в Севастополе мужчина перерезал горло женщине, которая шла по улице с ребенком.

