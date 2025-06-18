Россиянам рассказали о последствиях употребления бутылки пива в день

Хирург Умнов: Ежедневное употребление пива приводит к синдрому бычьего сердца

Пиво является высококалорийным напитком, употребление которого приводит к увеличению массы тела и появлению характерного пивного животика, однако это не самые большие проблемы, рассказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Врач рассказал, что содержание кобальта в пивной пене оказывает серьезное влияние на сердце и сосуды. Он объяснил, что из-за этого развивается так называемый «синдром бычьего сердца», при котором происходит расширение сердечных полостей и утолщение стенок. Это приводит к повышенной нагрузке на орган и ускоренному износу сердечных волокон, добавил доктор.

«У людей с пивной зависимостью часто развиваются гипертония и варикозное расширение вен. В дальнейшем это может привести к ишемической болезни сердца, тромбозу вен нижних конечностей, тромбоэмболии легочной артерии. Регулярное употребление пива негативно влияет на желудочно-кишечный тракт. У человека, который злоупотребляет пивом, возникают боли и тяжесть в животе, горечь во рту, изжога. Из-за раздражения слизистой желудка развивается хронический гастрит», — предупредил Умнов.

Если для мужчин опасная доза начинается от 800 мл пива, то для женщин — в два раза меньше. При регулярном употреблении даже пол-литра пива у женщин может развиться цирроз печени, что приводит к нарушению жизненно важных функций органа. Александр Умнов хирург

«У мужчин гормональные нарушения вследствие пивного алкоголизма приводят к снижению выработки тестостерона, мужского гормона, отвечающего в том числе за производство сперматозоидов и, напротив, усиленной выработке эстрогенов. Это ведет к увеличению у мужчин молочных желез, риску бесплодия и импотенции. У женщин нарушение гормонального фона вследствие пивного алкоголизма может привести к гинекологическим заболеваниям, нарушениям менструального цикла и даже полному прекращению месячных», — добавил врач.