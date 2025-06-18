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10:25, 18 июня 2025Бывший СССР

Спикер Рады прокомментировал общественное мнение об украинских депутатах

Спикер Рады Стефанчук: На Украине есть тренд, что депутаты негодяи
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что общественное мнение о депутатах в стране некорректно. Об этом он рассказал в интервью «РБК-Украина».

«У нас всегда в Украине, 33 года есть тренд, что депутаты плохие и негодяи — это не так», — сказал политик.

Он добавил, что, по его мнению, украинские депутаты «исполняют свой долг, присягу, которую они принесли на верность украинскому народу».

Ранее Стефанчук отверг возможность подписания документов с Россией до тех пор, пока президент страны Владимир Зеленский не передал свой пост другому человеку.

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