Спикер Рады прокомментировал общественное мнение об украинских депутатах

Спикер Рады Стефанчук: На Украине есть тренд, что депутаты негодяи

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что общественное мнение о депутатах в стране некорректно. Об этом он рассказал в интервью «РБК-Украина».

«У нас всегда в Украине, 33 года есть тренд, что депутаты плохие и негодяи — это не так», — сказал политик.

Он добавил, что, по его мнению, украинские депутаты «исполняют свой долг, присягу, которую они принесли на верность украинскому народу».

Ранее Стефанчук отверг возможность подписания документов с Россией до тех пор, пока президент страны Владимир Зеленский не передал свой пост другому человеку.