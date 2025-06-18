Спикер Рады высказался о подписании документов с Россией

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук отверг возможность подписания документов с Россией. Об этом он рассказал в интервью «РБК-Украина».
По его словам, такая ситуация остается возможной до тех пор, пока президент страны Владимир Зеленский не передал свой пост другому человеку.
«И сейчас президент Украины Владимир Зеленский — это человек, который является гарантом конституции, человек, который представляет Украину в международных отношениях в соответствии с Конституцией Украины», — заявил парламентарий.
Ранее Руслан Стефанчук назвал одно условие для проведения выборов в стране. Он заявляет, что это станет возможным после завершения военного положения, которое потребует принятия отдельного закона.