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09:24, 18 июня 2025Бывший СССР

Спикер Рады высказался о подписании документов с Россией

Спикер Рады Стефанчук отверг возможность подписания документов с Россией
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук отверг возможность подписания документов с Россией. Об этом он рассказал в интервью «РБК-Украина».

По его словам, такая ситуация остается возможной до тех пор, пока президент страны Владимир Зеленский не передал свой пост другому человеку.

«И сейчас президент Украины Владимир Зеленский — это человек, который является гарантом конституции, человек, который представляет Украину в международных отношениях в соответствии с Конституцией Украины», — заявил парламентарий.

Ранее Руслан Стефанчук назвал одно условие для проведения выборов в стране. Он заявляет, что это станет возможным после завершения военного положения, которое потребует принятия отдельного закона.

Вот это да!
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