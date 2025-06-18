Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:28, 18 июня 2025Бывший СССР

Стало известно об одной хитрости при взятии населенного пункта в ДНР

Боец ВС РФ Галик: Антидроновое пончо помогло освободить Алексеевку
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боец Вооруженных сил (ВС) России, штурмовик 114-й бригады 51-й армии группировки войск «Центр» Никита Галик рассказал о том, что антидроновое пончо помогло освободить населенный пункт Алексеевка в Донецкой народной республике (ДНР). Его слова приводит РИА Новости.

«Заходили в него (в населенный пункт — прим. "Ленты.ру"), используя, так скажем, хитрость антидронового пончо. Заходили по полю мои военнослужащие... продолжали движение, двигались по полю в пончо ночью», — заявил он.

Штурмовик добавил, что пончо позволяет защищаться от интенсивных атак дронами, что позволяет накопить достаточное количество личного состава для зачистки населенного пункта от украинской армии.

Ранее рэпер Александр Ярмак (Yarmak), который участвует в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, призвал украинцев покидать города.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Cовершенно беззащитны». Иран установил полный контроль над воздушным пространством Израиля

    Захарова предупредила об «угрозе ядерного характера» на Ближнем Востоке

    В торговом центре в Москве начался пожар

    Россиянин получил срок за демонстрацию кольца с нацистской символикой

    Российский боец СВО с перебитыми ногами четыре дня полз по лесу под обстрелами ВСУ и выжил

    Стало известно о провале плана Зеленского на саммите G7

    Сексолог назвала пять типов мужских оргазмов

    Пашинян уволил директора Службы национальной безопасности Армении

    Россия вошла в тройку стран с самым дешевым набором для пикника

    В ООН заявили о риске цепной реакции ядерных испытаний

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости