Стало известно об одной хитрости при взятии населенного пункта в ДНР

Боец ВС РФ Галик: Антидроновое пончо помогло освободить Алексеевку

Боец Вооруженных сил (ВС) России, штурмовик 114-й бригады 51-й армии группировки войск «Центр» Никита Галик рассказал о том, что антидроновое пончо помогло освободить населенный пункт Алексеевка в Донецкой народной республике (ДНР). Его слова приводит РИА Новости.

«Заходили в него (в населенный пункт — прим. "Ленты.ру"), используя, так скажем, хитрость антидронового пончо. Заходили по полю мои военнослужащие... продолжали движение, двигались по полю в пончо ночью», — заявил он.

Штурмовик добавил, что пончо позволяет защищаться от интенсивных атак дронами, что позволяет накопить достаточное количество личного состава для зачистки населенного пункта от украинской армии.

Ранее рэпер Александр Ярмак (Yarmak), который участвует в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, призвал украинцев покидать города.