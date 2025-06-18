Супруги атаковали дронами российский аэродром и устроили взрывы на железной дороге. Они отказались признать это терроризмом

Супруги Туриевы не признали вину по делу об атаке аэродрома с помощью БПЛА

Во 2-м Западном окружном военном суде продолжают рассматривать уголовное дело о серии диверсий с использованием беспилотников на железнодорожной инфраструктуре в приграничных регионах России. На скамье подсудимых — Максим Косяченко, а также супруги Дмитрий и Татьяна Туриевы (внесены в РФ в перечень террористов). При этом все трое обвинения отвергли.

Слушания перевели в закрытый режим. Решение о недопуске публики и СМИ было принято после оглашения обвинительного заключения — материалы дела содержат сведения о дислокации военных объектов и другую информацию.

Фигуранты полностью отвергли обвинения

Согласно версии следствия, не позднее октября 2022 года обвиняемые вступили в организованную преступную группу. Их предполагаемой целью был подрыв стабильности в работе органов власти и транспортной системы в Белгородской и Брянской областях.

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Прокуратура утверждает, что участники группы подбирали сообщников, закупали сим-карты, налаживали коммуникации внутри ячейки, а также организовали поставку дронов для проведения атак. В 2023 году, как полагает следствие, фигуранты совершили три подрыва поездов в Брянской и Белгородской областях.

Во время заседания Максим Косяченко и Татьяна Туриева полностью отвергли обвинения. Дмитрий Туриев признал лишь факт пересылки сим-карт, однако «категорически» опроверг участие в террористической деятельности.

Ранее приговоры вынесли нескольким диверсантам, из которых один подросток

Ранее был вынесен приговор по нескольким другим громким делам. Челябинский областной суд признал подростка из Дагестана виновным в попытке совершения диверсии и приговорил его к восьми годам воспитательной колонии.

В ФСБ рассказали, что молодой человек поддерживал идеи запрещенной в России террористической организации. В январе 2024 года он получил через мессенджер предложение сжечь боевой самолет на военной авиабазе. За выполнение задания заказчик пообещал 4,5 миллиона рублей и переслал 25 тысяч на поездку и нужные материалы. Тогда подросток проник на авиабазу, поджег истребитель Су-34, снял происходящее на видео и скрылся. Уже на следующий день его задержали.

Тем временем в Саратовской области вынесли приговор трем молодым мужчинам за диверсии и госизмену. Один из фигурантов в апреле 2024 года самостоятельно вышел на связь с украинской военной разведкой и предложил свои услуги. Позднее он привлек к участию двух знакомых. Вместе они подожгли релейные шкафы на Приволжской железной дороге и базовую станцию оператора связи. За это через криптовалюту было переведено 75 тысяч рублей.

Украина с прошлого года усилила вербовку россиян для терактов

В общем счете, по данным правоохранительных органов, с начала 2024 года удалось предотвратить 190 террористических атак. Шесть из них готовились в местах массового скопления людей и учебных заведениях, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Он также отметил рост активности украинских спецслужб, которые при поддержке западных стран ведут активную вербовку граждан России для совершения диверсий и терактов.

Военный эксперт, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов подтвердил факт активной работы украинской разведки по вербовке россиян. «Часто осуществляется вербовка тех людей, которые сами предлагают свои услуги», — заявил он. Михайлов подчеркнул, что такие предложения массово размещаются в интернете. Несмотря на постоянные блокировки, появляются все новые ресурсы и это создает сложности.