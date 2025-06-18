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20:02, 18 июня 2025Россия

Украина попыталась атаковать граничащий с Московской областью регион

Губернатор Калужской области Шапша: Силы ПВО уничтожили два БПЛА над регионом
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Украина попыталась атаковать граничащий с Московской областью регион — Калужскую область. Об этом сообщил в Telegram глава субъекта Владислав Шапша.

Как рассказал чиновник, силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над регионом.

Шапша сообщил, что на месте падения обломков работают экстренные службы. «По предварительным данным пострадавших и повреждений инфраструктуры нет», — сообщил он.

Днем 18 июня сообщалось, что дежурные средства ПВО России перехватили 13 украинских БПЛА над четырьмя регионами страны.

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