Губернатор Калужской области Шапша: Силы ПВО уничтожили два БПЛА над регионом

Украина попыталась атаковать граничащий с Московской областью регион — Калужскую область. Об этом сообщил в Telegram глава субъекта Владислав Шапша.

Как рассказал чиновник, силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над регионом.

Шапша сообщил, что на месте падения обломков работают экстренные службы. «По предварительным данным пострадавших и повреждений инфраструктуры нет», — сообщил он.

Днем 18 июня сообщалось, что дежурные средства ПВО России перехватили 13 украинских БПЛА над четырьмя регионами страны.