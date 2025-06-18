Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:50, 18 июня 2025Россия

Над российскими регионами перехватили 13 украинских БПЛА

Минобороны доложило о перехвате 13 украинских БПЛА над четырьмя регионами РФ
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над четырьмя регионами Российской Федерации (РФ). Об этом доложили в Минобороны, подробности приводятся в Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что дроны были ликвидированы в Крыму, Курской, Орловской, Белгородской областях.

По сведениям Минобороны, семь беспилотников перехватили в Курской области, четыре — в Орловской области, по одному — над Белгородской областью и Крымом.

До этого сообщалось, что сержант Вооруженных сил (ВС) России Игорь Майков с помощью беспилотника уничтожил группу украинских артиллеристов.

Еще раньше 18-летнего бойца из Бурятии с позывным Росомаха, который один провел в окружении Вооруженных сил Украины три месяца, представили к званию Героя России.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы его деактивируем навсегда». Российского миллиардера задержали в Армении. В чем причина его конфликта с Пашиняном?

    В Одессе чиновников заподозрили в краже выделенных на могилы бойцов ВСУ средств

    Задержанного в Армении бизнесмена Карапетяна перевели в СК

    Военкор раскрыл деталь взятия села в Сумской области

    В Офисе Зеленского отреагировали на сворачивание Трампом группы давления на Россию

    Появились подробности о жизни оскорбившей бойцов СВО блогерши

    Россиянин два года тайно насиловал свою маленькую падчерицу

    Япония переведет Украине миллиарды долларов из российских активов

    Над российскими регионами перехватили 13 украинских БПЛА

    Силуанов рассказал о влиянии ключевой ставки на расходы бюджета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости