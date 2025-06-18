Над российскими регионами перехватили 13 украинских БПЛА

Минобороны доложило о перехвате 13 украинских БПЛА над четырьмя регионами РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над четырьмя регионами Российской Федерации (РФ). Об этом доложили в Минобороны, подробности приводятся в Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что дроны были ликвидированы в Крыму, Курской, Орловской, Белгородской областях.

По сведениям Минобороны, семь беспилотников перехватили в Курской области, четыре — в Орловской области, по одному — над Белгородской областью и Крымом.

До этого сообщалось, что сержант Вооруженных сил (ВС) России Игорь Майков с помощью беспилотника уничтожил группу украинских артиллеристов.

Еще раньше 18-летнего бойца из Бурятии с позывным Росомаха, который один провел в окружении Вооруженных сил Украины три месяца, представили к званию Героя России.