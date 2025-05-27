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09:15, 27 мая 2025Россия

18-летний российский военный три месяца в одиночку пробыл в окружении ВСУ

Бойца, три месяца проведшего в окружении ВСУ, представили к званию Героя России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

18-летнего бойца из Бурятии с позывным Росомаха, который один провел в окружении Вооруженных сил Украины (ВСУ) три месяца, представили к званию Героя России. Об этом сообщило правительство Бурятии в Telegram-канале.

«Восемнадцатилетний боец из Бурятии с позывным Росомаха, который провел более трех месяцев один во вражеском окружении, снова на передовой. Он выполняет боевые задачи в составе штурмовой бригады», — говорится в сообщении правительства.

В тылу противника российский военный оказался в конце ноября 2024 года. Он не смог сам прорваться к своему подразделению, но продолжал координировать артиллерийские удары по украинским военным и вызывать огонь на себя. Штурмовые бригады благодаря его работе смогли продвинуться вперед. К российским позициям Росомаха смог пробраться только в марте 2025 года.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России главврачу больницы в Алешках Херсонской области Владимиру Харлану. Мужчина работал в экстремальных условиях и проявил героизм и самоотверженность.

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