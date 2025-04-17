Путин присвоил звание Героя России главврачу больницы в Херсонской области

Президент Путин присвоил звание Героя главврачу больницы в Алешках Харлану

Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России главврачу больницы в Алешках Херсонской области Владимиру Харлану. Это следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

В указе главы государства отмечается, что Харлан проявил героизм и самоотверженность в условиях выполнения служебного долга. Также в указе говорится, что условия работы главврача были экстремальными.

Алешки регулярно подвергаются обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, 24 марта 2025 года в населенном пункте пострадали сразу три мирных жителя.

А 4 января сам Харлан попал под обстрел и был направлен на специализированное лечение в Москву.