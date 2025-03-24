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20:55, 24 марта 2025Силовые структуры

Трое жителей Херсонской области пострадали в ходе артобстрела ВСУ

СК: 3 жителей Алешек и Новой Каховки ранены при обстреле ВСУ Херсонской области
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Трое жителей Херсонской области получили ранения в результате артиллерийского обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщили «Ленте.ру» в Военном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Двое пострадавших от массированного обстрела жилого сектора в населенном пункте Алешки. Еще один мужчина 1967 года рождения получил осколочное ранение при обстреле жилого квартала в Новой Каховке.

Многочисленные повреждения причинены жилым домам, легковым автомобилям и объектам энергетической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после обстрела ВСУ Свято-Троицкого храма XIX века в Судже Курской области.

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