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17:01, 24 марта 2025Силовые структуры

Начато расследование после обстрела ВСУ Свято-Троицкого храма XIX века в Судже

СК: ВСУ обстреляли Свято-Троицкий храм XIX века в Судже, возбуждено дело
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: СК РФ

Следователи возбудили уголовное дело после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Свято-Троицкого храма XIX века в Судже Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По факту частичного разрушения вследствие обстрела начато расследование по статьям 205 («Теракт») и 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия»).

По данным СК, украинские военнослужащие провели целенаправленный обстрел храма, в результате чего здание получило повреждения. Следователи намерены установить причастных к совершению преступления.

Ранее сообщалось, что российские военные окружили солдат ВСУ близ таможенного пункта Суджа на границе с Сумской областью Украины.

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