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07:16, 18 июня 2025Россия

Российский военный дроном уничтожил группу артиллеристов ВСУ

Минобороны: Сержант Майков дроном уничтожил группу артиллеристов ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Thanos Floulis / Reuters

Сержант Вооруженных сил (ВС) России Игорь Майков с помощью беспилотника уничтожил группу украинских артиллеристов. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Во время службы на наблюдательном посту в зоне СВО военный обнаружил замаскированный пулеметный расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ) у прилегающего лесного массива.

«Умело управляя FPV-дроном с боевым зарядом, Игорь применил его для атаки и успешно поразил огневую точку противника. Оперативно подготовив второй ударный дрон к вылету, Игорь Майков направил его в район ведения разведки», — говорится в сообщении ведомства.

Группу украинских артиллеристов Майков, как уточняется, уничтожил после расчета точной траектории полета ударного дрона. Действия российского военного способствовали продвижению российских войск, отметили в министерстве.

Ранее 18-летнего бойца из Бурятии с позывным Росомаха, который один провел в окружении Вооруженных сил Украины (ВСУ) три месяца, представили к званию Героя России. В тылу противника российский военный оказался в конце ноября 2024 года — он не смог сам прорваться к своему подразделению, но продолжал координировать артиллерийские удары по украинским военным и вызывать огонь на себя.

ЖЗЛ
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