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16:28, 18 июня 2025Спорт

В IIHF вспомнили про россиян в чемпионском составе «Флориды»

IIHF добавила россиянина Бобровского в поздравление «Флориды» с Кубком Стэнли
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sam Navarro / Imagn Images / Reuters

В Международной федерации хоккея (IIHF) вспомнили про россиян в чемпионском составе «Флориды Пантерс». Организация обновила пост в соцсети X с поздравлением команды с завоеванием Кубка Стэнли.

Изначально IIHF выложила коллаж с 12 игроками «Флориды», проигнорировав россиян — вратаря Сергея Бобровского и защитника Дмитрия Куликова. После критики со стороны пользователей пост был удален.

Спустя некоторое время поздравление вновь появилось на странице. IIHF добавила на картинку вратаря, на шлеме которого написано Red Machine (Красная машина, прозвище сборных СССР и России по хоккею — прим. «Ленты.ру»). Однако в комментариях усомнились в том, что на фото изображен Бобровский.

В финале 2025 года «Флорида Пантерс» обыграла «Эдмонтон Ойлерс» (4:2 в серии). Российские хоккеисты выигрывают Кубок Стэнли в десятый раз подряд.

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