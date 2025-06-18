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17:53, 18 июня 2025Интернет и СМИ

В «Москвичке» появилась новая функция

Агентство К2 сделало записную книжку в «Москвичке»
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал «Журнал «Москвичка»»

Агентство К2 придумало новую опцию для «Москвички». Об этом сообщается в Telegram-канале журнала.

Так, прямо на страницах свежего номера, посвященного бизнесу, появилась записная книжка. Теперь читатели могут вносить контакты интересных людей, с которыми познакомились на стендах ПМЭФ, прямо в журнал.

«Иногда старые добрые способы коммуникации работают лучше, да и "живые" заметки в глянце оставляют хорошие воспоминания», — подчеркнули в редакции, призвав воспользоваться этой функцией побыстрее.

28-й Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня.

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