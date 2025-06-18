В Офисе Зеленского отреагировали на сворачивание Трампом группы давления на Россию

Подоляк: Трамп свернул группу давления на РФ, но еще может ввести санкции

Президент США Дональд Трамп свернул межведомственную рабочую группу, которая разрабатывала стратегии давления на Россию, но у него остались санкционные инструменты давления. Об этом рассказал советник Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, передает «РБК-Украина».

«Не только эту, там десятки таких миссий было сокращено, но это не значит, что, например, санкционный инструмент Трамп в любой момент не может использовать. Есть законопроект Грэма-Блюменталя (Линдси Грэм внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ), есть другие законопроекты, есть и другие инициативы Великобритании, Франции, например. Их можно спокойно акцептовать и использовать. Вопрос в воле самого Трампа», — сказал он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз (ЕС) подготовил новые беспрецедентные санкции в отношении России. Он уточнил, что Трамп поддерживает подобные действия в отношении РФ, «но он не хотел действовать в одиночку».

До этого Трамп заявил о потере США миллиардов долларов из-за санкций. Он также добавил, что ждет подписания соглашения об урегулировании на Украине.