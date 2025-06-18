В российском регионе таксист домогался соседской девочки и попытался ее похитить

В Новосибирске суд арестовал домогавшегося до девочки в машине мужчину

В Новосибирске суд арестовал местного жителя, который домогался соседской девочки и попытался ее похитить. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».

По данным издания, мужчина позвал девочку поговорить с ним в машину, а потом начал трогать ее под одеждой. Девочка закричала и напугала его, а потом рассказала обо всем родителям.

nsk.aif.ru сообщает, что мужчина работает таксистом. У него есть собственные дети. Собеседница издания заявила, что он хотел похитить девочку, однако ее спас родительский контроль на часах. Мужчина понял, что их могут выследить и вернул ребенка.

Ранее в Новосибирске следователи возбудили уголовное дело в отношении тренера по фигурному катанию Константина Медовикова.