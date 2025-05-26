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18:23, 26 мая 2025Силовые структуры

В отношении российского тренера по фигурному катанию возбудили дело за домогательства

В Новосибирске следователи возбудили дело в отношении тренера Медовикова
Варвара Митина (редактор)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело в отношении тренера по фигурному катанию Константина Медовикова. Об этом сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства добавил, что дело возбудили по статье 135 УК РФ («Развратные действия»). Медовиков ситуацию не комментирует.

Ранее мать юной российской фигуристки Дарьи Антоновой Татьяна заявила, что тренер домогался ее дочери. «Лез под майку, целовал в губы, трогал за грудь. Один раз за грудь укусил», — рассказала Антонова. Она подчеркнула, что ключевой момент произошел на соревнованиях в январе 2025-го, когда Медовиков в зоне объявления оценок прижал ребенка к себе, дважды коснувшись области груди, что попало в трансляцию.

Сейчас Медовиков не работает в школе, но остается в президиуме региональной федерации фигурного катания.

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