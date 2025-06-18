В Словакии испугались многомиллиардного счета от «Газпрома». При каких условиях его могут выставить?

«Газпром» потребует 16 млрд евро от Словакии при отказе ЕС от поставок газа РФ

Словацкий энергетический оператор SPP сообщил, что в случае запрета Европейской комиссией импорта российского газа «Газпром» может потребовать от Братиславы около 16 миллиардов евро. Причиной может стать нарушение условий действующего контракта с российским поставщиком газа, основанного на принципе «бери или плати».

По данным SPP, если поставки российского топлива прекратятся с 1 января 2028 года, как предусматривает план Еврокомиссии, «Газпром» сможет потребовать оплату невыбранного объема газа. С учетом текущих рыночных цен сумма потенциального иска оценивается в 16 миллиардов евро.

В компании подчеркнули, что не поддерживают инициативу Брюсселя о полном отказе от импорта энергоносителей из России, считая, что она может быть продиктована политическими, а не экономическими соображениями. В SPP предупреждают, что подобные меры ударят по конкурентоспособности бизнеса в Евросоюзе, приведут к росту цен на газ и увеличению транзитных издержек.

Фото: David W Cerny / Reuters

В Словакии выступили против «идеологического» запрета ЕК

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с резкой критикой предложения Еврокомиссии прекратить закупки российских энергоресурсов. Он охарактеризовал инициативу как «бессмысленное, идеологическое и вредное предложение», способное вызвать рост цен на газ для словацких домохозяйств на 30-50 процентов.

Фицо также подчеркнул, что Братислава не согласится на реализацию подобного плана. Эти заявления прозвучали после его встречи с министром экономики Денисой Шаковой, на которой обсуждалась реализация правительственной программы в экономической сфере.

При этом Фицо ранее предупреждал, что Словакия может заблокировать новый пакет санкций Евросоюза против России, если не будет найден способ решить проблему поставок топлива из РФ. Как сообщало агентство Bloomberg, премьер настаивает на «реальном решении кризисной ситуации», в которой окажется страна после утраты источников поставок газа, нефти и ядерного топлива.

Словацкое вето, как отмечалось, может приостановить принятие ограничительных мер, так как для их утверждения требуется единогласное одобрение всех 27 стран ЕС. Несмотря на это, Еврокомиссия по-прежнему уверена, что санкции будут приняты.

Между тем глава МИД Словакии Юрай Бланар предложил отложить рассмотрение нового санкционного пакета. Он отметил, что приоритетом должно стать решение проблем, связанных с реализацией плана REPowerEU, который предусматривает полный отказ от поставок российского топлива.

Фото: David W Cerny / Reuters

Еще в мае Европейская комиссия обязала страны ЕС подготовить национальные дорожные карты по постепенному отказу от газа из РФ. В частности, предлагается запретить новые долгосрочные контракты уже с конца 2025 года. Общий отказ от российского топлива планируется завершить к концу 2027 года, а поставки урана — к 2030-му.

Несколько стран ЕС отказались поддержать план ЕК по отказу от российского топлива

Меры Брюсселя уже вызвали недовольство ряда стран. Как писала Politico, Франция и Бельгия — два крупнейших покупателя российского СПГ в Европе — отказались поддержать запрет. Париж и Брюссель потребовали от Еврокомиссии гарантий по экономическим и юридическим последствиям инициативы. Министр энергетики Франции Марк Ферраччи заявил, что из-за резкого отказа от газа из РФ частные компании могут столкнуться с исками со стороны России за нарушение условий поставок.

К критике инициативы присоединились также Венгрия и Словакия. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что подобные меры несут серьезный риск для экономик обеих стран, продолжающих зависеть от поставок из РФ. Он также подчеркнул, что действия Брюсселя являются «грубым нарушением суверенитета».

В свою очередь, министр энергетики Австрии Элизабет Цехетнер предложила оставить возможность пересмотра запрета на российский газ после 2027 года. По словам австрийского ведомства, важно учитывать возможные изменения на энергетическом рынке и сохранять возможность возврата к поставкам при необходимости.

На фоне растущего несогласия внутри ЕС, как утверждают источники, Еврокомиссия уже прорабатывает способы обхода возможного вето со стороны отдельных стран. В частности, рассматривается вариант одобрения запрета на импорт российского газа через механизм «усиленного большинства», позволяющий принимать решения без единогласия всех участников союза.