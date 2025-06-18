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02:59, 18 июня 2025Интернет и СМИ

Вероятность удара США по Ирану до июля оценили

Polymarket: Вероятность удара США по Ирану до июля превышает 75 %
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Оценка на рынке ставок шансов на то, что Соединенные Штаты начнут военные действия против Ирана до июля текущего года, превысила 75 процентов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-платформы прогнозов Polymarket.

Уточняется, что на данный момент пользователи платформы оценивают вероятность удара США по Ирану до июля в 77 процентов. При этом по состоянию на 00:13 по московскому времени среды этот показатель достигал 81 процент. Во вторник, 17 июня, днем он составлял 45 процентов.

Ранее в Белом доме опровергли информацию относительно того, что по итогам Совета по нацбезопасности готовятся какие-либо заявления.

До этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп провел экстренное совещание с командой по нацбезопасности в Белом доме. Уточняется, что сейчас глава Белого дома взвешивает, следует ли США еще больше вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном.

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