Безруков сравнил искусственный интеллект и живого артиста

Сергей Безруков заявил, что искусственный интеллект не заменит живого артиста

Российский актер Сергей Безруков высказал свое мнение об искусственном интеллекте (ИИ). Его цитирует aif.ru.

По мнению Безрукова, ИИ никогда не сможет заменить живого артиста. При этом актер согласился, что на сегодняшний день в театре без технологий уже не обойтись. Так, у самого артиста был опыт, когда он «поработал аватаром». «[Но при этом] потребовалось мое актерское исполнение», — заявил он, добавив, что «зритель все равно будет скучать по живому искусству».

Ранее американский актер Николас Кейдж предупредил своих коллег об опасности искусственного интеллекта для их профессии, принимая награду на 52-й церемонии вручения премии «Сатурн».