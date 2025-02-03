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15:51, 3 февраля 2025Культура

Николас Кейдж заявил об опасности искусственного интеллекта

Николас Кейдж предостерег актеров от использования искусственного интеллекта
Ольга Коровина

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Американский актер Николас Кейдж предупредил своих коллег об опасности искусственного интеллекта (ИИ) для их профессии, принимая награду на 52-й церемонии вручения премии «Сатурн». Речь артиста публикует издание Daily Mail.

Кейдж отметил, что роботы прямо сейчас захватывают киноиндустрию. По его мнению, единичные случаи, когда актеры позволяют ИИ незначительно вмешаться в свою работу, приведут к замене истинного искусства на его более дешевую, роботизированную версию. Артист уточнил, что это недопустимо, поскольку машины не могут того, что могут люди.

«Работа актера — рассказывать истории, отражая человеческие эмоции. Роботы так не могут. В индустрии не будет души. Исчезнет человеческий взгляд на жизнь, мы станем воспринимать мир так, как говорят роботы», — объяснил Кейдж и призвал коллег защищаться от влияния ИИ.

Ранее стало известно, что Николас Кейдж снимается в роли Человека-паука в новом проекте Marvel «Человек-паук: Нуар».

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