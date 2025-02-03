Николас Кейдж заявил об опасности искусственного интеллекта

Николас Кейдж предостерег актеров от использования искусственного интеллекта

Американский актер Николас Кейдж предупредил своих коллег об опасности искусственного интеллекта (ИИ) для их профессии, принимая награду на 52-й церемонии вручения премии «Сатурн». Речь артиста публикует издание Daily Mail.

Кейдж отметил, что роботы прямо сейчас захватывают киноиндустрию. По его мнению, единичные случаи, когда актеры позволяют ИИ незначительно вмешаться в свою работу, приведут к замене истинного искусства на его более дешевую, роботизированную версию. Артист уточнил, что это недопустимо, поскольку машины не могут того, что могут люди.

«Работа актера — рассказывать истории, отражая человеческие эмоции. Роботы так не могут. В индустрии не будет души. Исчезнет человеческий взгляд на жизнь, мы станем воспринимать мир так, как говорят роботы», — объяснил Кейдж и призвал коллег защищаться от влияния ИИ.

Ранее стало известно, что Николас Кейдж снимается в роли Человека-паука в новом проекте Marvel «Человек-паук: Нуар».

