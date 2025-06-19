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09:04, 19 июня 2025Ценности

Бывшая жена Венсана Касселя снялась в купальнике на яхте

Бывшая жена актера Касселя модель Тина Кунаки снялась в купальнике на яхте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @tinakunakey

Бывшая жена актера Венсана Касселя французская модель Тина Кунаки снялась в откровенном наряде. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), насчитывающем 1,4 миллиона подписчиков.

28-летняя манекенщица разместила серию снимков, на одном из которых она предстала на яхте в черном раздельном купальнике. При этом звезда продемонстрировала фигуру. В то же время она распустила завитые в кудри и мокрые от воды волосы и отказалась от макияжа на лице.

Ранее в июне бывшая жена Венсана Касселя искупалась в море топлес. Модель позировала на опубликованном фото, лежа в прибрежной воде.

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