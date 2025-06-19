Европейская журналистка ушла с телевидения и назвала его местом удушья свободы слова

Ведущая Федорова заявила об уходе с ТВ Молдавии из-за отсутствия свободы слова

Ведущая телевизионной программы «По фактам» на молдавском телеканале Exclusiv TV Юлия Федорова заявила, что уходит с телевидения из-за отсутствия свободы слова в европейской стране. Запись прямого эфира, в котором Федорова заявила об этом, доступен на YouTube.

Федорова назвала современное молдавское телевидение «местом удушья свободы слова и игнорирования здравого смысла». По ее словам, один из государственных органов Молдавии — Совет по телевидению и радио — запрещает журналистам иронию в прямом эфире и ток-шоу. «Свободный, критически мыслящий журналист, исполняющий свой долг в поисках истины, оказался зажат со всех сторон "демократическим" государством. Власть в этом государстве лишь декларирует европейские ценности», — пожаловалась телеведущая.

Федорова добавила, что покидает телевидение, так как не может работать в условиях, выдвигаемых государством к журналисту. «Правду говорить легко и приятно. Так было и так будет. На другой платформе», — заключила журналистка.

В сентябре 2024 года стало известно, что в Молдавии стал недоступен сайт РИА Новости. Уточнялось, что ресурс оказался заблокирован у всех операторов.