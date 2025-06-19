Обвинение потребовало наказание для готовившего диверсию российского режиссера

Для готовившего диверсию режиссера Мосиенко потребовали 22 года колонии

Гособвинение озвучило требование о наказании для 64-летнего российского режиссера и актера из Новосибирска Виктора Мосиенко, обвиняемого в подготовке диверсии на железной дороге и госизмене. Об этом сообщает ТАСС.

Прокуратура попросила 2-й Западный окружной военный суд лишить подсудимого свободы на 22 года и оштрафовать на 700 тысяч рублей.

По данным следствия, россиянин вышел на связь с лидером Легиона «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в РФ) и заявил о своем желании вступить в организацию. В качестве подтверждения своих намерений мужчина готовился совершить диверсию на железнодорожных путях, чтобы затем перейти на сторону Украины.

Получив от украинского куратора фотографии места предполагаемого подрыва, он извлек из тайника взрывное устройство, выкопал яму под мостом, но довести задуманное до конца не успел. Диверсант был задержан сотрудниками ФСБ.

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