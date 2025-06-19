Песков высказался об обмене телами военных между Россией и Украиной

Песков назвал пропорцию между числом переданных РФ и Украиной тел кричащей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обмен телами военнослужащих между РФ и Украиной, назвав пропорцию между числом переданных тел «кричащей». Он высказался об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), слова официального представителя Кремля приводит РИА Новости.

«Смотрите, 2056-2057 тел мы передали украинской стороне, и всего несколько десятков тел наших погибших бойцов они передали нам. Пропорции вы видите, конечно, она говорящая, кричащая пропорция, но все равно это большой результат», — заявил он.

Ранее Песков назвал условие встречи президента России Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским. Он отметил, что переговоры глав трех государств должны стать итогом длительной работы.