Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:36, 19 июня 2025Россия

Песков высказался об обмене телами военных между Россией и Украиной

Песков назвал пропорцию между числом переданных РФ и Украиной тел кричащей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обмен телами военнослужащих между РФ и Украиной, назвав пропорцию между числом переданных тел «кричащей». Он высказался об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), слова официального представителя Кремля приводит РИА Новости.

«Смотрите, 2056-2057 тел мы передали украинской стороне, и всего несколько десятков тел наших погибших бойцов они передали нам. Пропорции вы видите, конечно, она говорящая, кричащая пропорция, но все равно это большой результат», — заявил он.

Ранее Песков назвал условие встречи президента России Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским. Он отметил, что переговоры глав трех государств должны стать итогом длительной работы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский бомбардировщик выпустил тепловые ловушки вблизи корабля США. Впечатленные американцы показали, как это было

    Депутат бундестага необычно высказался о «российской угрозе»

    Стало известно о возбуждении уголовного дела на руководителей клуба РПЛ

    Немецкий эксперт предрек крах экономики ФРГ из-за расходов на оборону

    Песков высказался об обмене телами военных между Россией и Украиной

    В Кремле высказались о последствиях возможного удара США по Ирану

    В одном из московских театров произошел пожар

    Раскрыты планы США нанести удар самой мощной неядерной бомбой в мире

    В МВД назвали число прибывших в 2024 году в Россию мигрантов

    Стало известно о первой поездке Путина за границу в 2025 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости