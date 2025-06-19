Подполье озвучило сумму взятки за освобождение от службы в ВСУ после мобилизации

РИА Новости: Взятка за освобождение от службы в ВСУ достигает 10 тысяч долларов

Подполье Николаева озвучило сумму взятки за освобождение от службы в ВСУ после мобилизации, цена может доходить до десяти тысяч долларов, передает РИА Новости.

«Откупиться можно практически на любом этапе мобилизации», — отметил собеседник агентства.

В автобусе территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) это будет стоить 500-1000 долларов, отметили в подполье. На полигоне взятка может доходить до десяти тысяч долларов.

Ранее военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что никакая объявленная на Украине мобилизация, в том числе насильственная среди мужчин и женщин, а равно и программа привлечения добровольцев в возрасте 18-25 лет, не обеспечит потребности ВСУ ресурсами.

