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16:07, 19 июня 2025Силовые структуры

Появились новые подробности о закопавшем подругу в поле молодом россиянине

Убитая в Дзержинском девушка хотела уйти от возлюбленного к другому
Варвара Митина (редактор)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Незадолго до расправы 22-летняя жительница подмосковного Дзержинска хотела уйти от возлюбленного к другому. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, новая симпатия девушки живет в Санкт-Петербурге. Она съездила к нему и после этого решила расстаться с молодым человеком, вместе с которым жила. Именно мужчина из Петербурга и начал поиски девушки.

Собеседник МК также рассказал, что подозреваемый в расправе и его жертва познакомились на работе, в пункте выдачи заказов. Молодой человек постоянно ревновал девушку и даже из-за этого начал принимать антидепрессанты. В какой-то момент они съехались в квартире его мамы и стали часто ссориться. После этого пострадавшая и начала искать ему замену.

Ранее сообщалось, что 10 июня 20-летний житель Дзержинского во время ссоры в ярости сжал шею подруге. Тело он решил спрятать и позвал на подмогу маму. Вместе они вывезли жертву в Тульскую область и закопали в поле.

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