Молодой россиянин вместе с матерью закопал подругу в поле

СК: Житель Подмосковья убил из ревности подругу и вместе с матерью закопал тело

Следователи раскрыли преступление, жертвой которого стала 22-летняя девушка, пропавшая в Подмосковье. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Задержан 20-летний житель подмосковного Дзержинского, который жил с потерпевшей в квартире на улице Лесная. 10 июня они поссорились на почве ревности. Во время конфликта молодой человек в ярости сжал шею подруге. Тело он решил спрятать и позвал на подмогу маму. Вместе они вывезли жертву в Тульскую область и закопали в поле.

Тревогу забили друзья и родственники девушки, они заявили в полицию о ее пропаже. На допросе мать дала признательные показания о преступлении сына. Она также показала место сокрытия тела. Следователи уже нашли его. В ведомстве предоставили оперативное видео.

На кадрах видна яма с телом.

Ранее сообщалось, что на Кузбассе суд приговорил местную жительницу к семи годам колонии общего режима за расправу над мужем, который угрожал сделать из нее шашлык.