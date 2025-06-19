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16:00, 19 июня 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали безопасную дозу черешни

Диетолог Кривченков заявил, что в день можно съедать 200-300 граммов черешни
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Врач-диетолог Олег Кривченков назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» безопасную дозу черешни, которую можно употреблять ежедневно без вреда для здоровья. Выпуск с объяснением специалиста доступен на платформе «Смотрим».

По словам диетолога, в день можно съедать около 200-300 граммов ягод. «Увеличивать количество не стоит, потому что это может вызвать диарею», — объяснил Кривченков. При этом врач добавил, что черешню можно употреблять каждый день.

Реабилитолог Сергей Агапкин заявил, что, чтобы сохранить оставшиеся ягоды, можно заморозить их. Он уточнил, что в таком виде черешня хранится около года.

Ранее диетолог Марина Макиша рассказала, что в день можно съедать до 400 граммов черешни. Она подчеркнула, что ягоды следует с осторожностью употреблять людям с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью. Диетолог посоветовала съедать ягоды не за один раз.

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