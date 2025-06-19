Российская школьница лишила отца коллекции швейцарских часов

В Челябинске дочь лишила отца коллекции швейцарских часов, поверив мошенникам

В Челябинске школьница, обманутая телефонными мошенниками, продала коллекцию швейцарских часов отца. Об этом сообщает 74.RU.

По данным источника, 20 мая аферисты позвонили 18-летней девушке якобы из курьерской службы и заявили, что ей должны доставить цветы. Для этого звонивший попросил сверить код, который ей пришел в СМС. Школьница его назвала, а после получила извещение о том, что ее аккаунт «Госуслуг» якобы взломали, а она теперь причастна к финансированию терроризма.

Мошенники запретили девушке рассказывать о произошедшем родителям и заставили ее по видеозвонку показать дом. Так аферисты выяснили, что у отца школьницы есть сейф, и убедили ее его вскрыть. Внутри оказались десять швейцарских часов и редкие монеты. Тогда мошенники объявили, что их необходимо «задекларировать», а потом перевести деньки на так называемый безопасный счет.

В результате школьница перевела 600 тысяч рублей из своих накоплений и сбережений семьи, а потом продала часы за 1,7 миллиона рублей при реальной стоимости в 6 миллионов.

Отец девушки обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. В аэропорту Шереметьево задержали покупателя часов.

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