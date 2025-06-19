Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:24, 19 июня 2025Силовые структуры

Российская школьница лишила отца коллекции швейцарских часов

В Челябинске дочь лишила отца коллекции швейцарских часов, поверив мошенникам
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: pio3 / Shutterstock / Fotodom  

В Челябинске школьница, обманутая телефонными мошенниками, продала коллекцию швейцарских часов отца. Об этом сообщает 74.RU.

По данным источника, 20 мая аферисты позвонили 18-летней девушке якобы из курьерской службы и заявили, что ей должны доставить цветы. Для этого звонивший попросил сверить код, который ей пришел в СМС. Школьница его назвала, а после получила извещение о том, что ее аккаунт «Госуслуг» якобы взломали, а она теперь причастна к финансированию терроризма.

Мошенники запретили девушке рассказывать о произошедшем родителям и заставили ее по видеозвонку показать дом. Так аферисты выяснили, что у отца школьницы есть сейф, и убедили ее его вскрыть. Внутри оказались десять швейцарских часов и редкие монеты. Тогда мошенники объявили, что их необходимо «задекларировать», а потом перевести деньки на так называемый безопасный счет.

В результате школьница перевела 600 тысяч рублей из своих накоплений и сбережений семьи, а потом продала часы за 1,7 миллиона рублей при реальной стоимости в 6 миллионов.

Отец девушки обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. В аэропорту Шереметьево задержали покупателя часов.

Ранее сообщалось, что МВД назвало размер многомиллиардного ущерба России от IT-преступлений в 2025 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Колбаса — 400 рублей, помидоры — 200, военная форма — 10 000. На что тратят деньги участники СВО и кто наживается на солдатах?

    Семья нашла на чердаке документы великого математика и продала их за 50 миллионов рублей

    В пошлинах Трампа увидели плюс для российской экономики

    «Вот, националисты стоят». В Москве «Русская община» пыталась задержать чеченских детей. Чиновники Кадырова занялись ситуацией

    Захарова раскритиковала попытки оправдать Израиль

    Глава граничащего с Московской областью региона рассказал об атаке дрона

    «Роскосмос» заявил о переговорах с двумя странами о строительстве космодромов

    Стало известно об освобождении сотрудницы Русского дома в Киргизии

    Роднина сравнила внутрироссийские и международные турниры

    Визажист Меган Маркл раскрыл секрет ее красоты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости