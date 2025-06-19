Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:43, 19 июня 2025Россия

Стало известно о беспилотной опасности в Ростовской области

Жителям Ростовской области пришло уведомление об опасности атак беспилотников
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Стало известно об опасности атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Ростовской области. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

«Снова объявлена беспилотная опасность по всему региону», — написали авторы канала.

В публикации также содержится скриншот экрана, на котором предоставлено сообщение РСЧС Ростовской области. В нем жителям рекомендуется покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.

В этот же день стало известно, что над четырьмя российскими регионами сбили семь дронов Вооруженных сил Украины в течение двух часов. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника над территорией Волгоградской области, еще два — над Ростовской областью, и один — над Калужской.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киргизии потребовали особого статуса для своих граждан в России

    Во «ВКонтакте» появится эксклюзивное сообщество

    Бейонсе упрекнули в плагиате песни группы «Любэ»

    Зеленский подтвердил обмен пленными

    В «Союзмультфильме» рассказали о появлении Путина в «Простоквашино»

    КНДР запустила ракеты в сторону Китая

    Два международных аэропорта России вновь открыли для прилетов и вылетов

    Журнал «Москвичка» провел квартирник под гитару в питерском дворе

    Костин призвал дать жесткой политике Банка России поработать

    Образ Майли Сайрус во время прогулки по Парижу оценили в сети фразой «выглядит пугающе»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости