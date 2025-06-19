Стало известно о беспилотной опасности в Ростовской области

Жителям Ростовской области пришло уведомление об опасности атак беспилотников

Стало известно об опасности атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Ростовской области. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

«Снова объявлена беспилотная опасность по всему региону», — написали авторы канала.

В публикации также содержится скриншот экрана, на котором предоставлено сообщение РСЧС Ростовской области. В нем жителям рекомендуется покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.

В этот же день стало известно, что над четырьмя российскими регионами сбили семь дронов Вооруженных сил Украины в течение двух часов. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника над территорией Волгоградской области, еще два — над Ростовской областью, и один — над Калужской.